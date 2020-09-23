Подлинность письма об ограничениях подтвердили в Ростовской области

Posted 23 сентября 2020, 08:43
Published 23 сентября 2020, 08:43
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Напомним, что Ковалев обратился к главе администрации Ростова Алексею Логвиненко и назвал ситуацию с коронавирусом в городе напряженной. Дело в том, что показатель заболеваемости в полтора раза больше, чем в целом по области.
Ковалев уточнил, что в Ростове зарегистрировали свыше восьми тысяч зараженных. Он попросил ввести несколько ограничений для нормализации ситуации.
Так, Ковалев просит запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные. В письме говорится о необходимости закрыть ночные клубы и скорректировать работу автобусов, чтобы в них не скапливались пассажиры.
Письмо было распространено в Telegram-каналах. Сейчас правительство региона подтвердило, что оно настоящее.
«Да, такой документ был подписан на самом деле», — сказано в сообщении.