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Posted 23 сентября 2020, 08:43

Published 23 сентября 2020, 08:43

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Подлинность письма об ограничениях подтвердили в Ростовской области

23 сентября 2020, 08:43
В Ростовской области является подлинным письмо, которое написал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что Ковалев обратился к главе администрации Ростова Алексею Логвиненко и назвал ситуацию с коронавирусом в городе напряженной. Дело в том, что показатель заболеваемости в полтора раза больше, чем в целом по области.

Ковалев уточнил, что в Ростове зарегистрировали свыше восьми тысяч зараженных. Он попросил ввести несколько ограничений для нормализации ситуации.

Так, Ковалев просит запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные. В письме говорится о необходимости закрыть ночные клубы и скорректировать работу автобусов, чтобы в них не скапливались пассажиры.

Письмо было распространено в Telegram-каналах. Сейчас правительство региона подтвердило, что оно настоящее.

«Да, такой документ был подписан на самом деле», — сказано в сообщении.

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