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Posted 23 сентября 2020, 14:57

Published 23 сентября 2020, 14:57

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Сатирическое видео снял ФК «Ростов» перед игрой с израильским «Маккаби»

23 сентября 2020, 14:57
Футбольный клуб «Ростов» снял видео, в котором главный тренер Валерий Карпин проверяет игроков на знание английского языка.

Вторая серия видео под названием «Мы — Ростов» начинается с того, что к Карпину приходит тренер-аналитик Джонатан Альба и утверждает, что игрокам команды необходимо выучить английский язык перед матчами в Еврокубках.

Карпин собирает игроков и пытается выяснить их знание английского. Попытка заканчивается неудачей, а сами игроки недоумевают, зачем им знать язык, если на поле они собираются использовать совсем другие приемы.

Игра с «Маккаби» пройдет 24 сентября на «Ростов-Арене», начало в 19.30 мск.

Ранее футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл с командой «Локомотив» в рамках чемпионата России.

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