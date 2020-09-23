Сатирическое видео снял ФК «Ростов» перед игрой с израильским «Маккаби»

Posted 23 сентября 2020, 14:57
Published 23 сентября 2020, 14:57
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Вторая серия видео под названием «Мы — Ростов» начинается с того, что к Карпину приходит тренер-аналитик Джонатан Альба и утверждает, что игрокам команды необходимо выучить английский язык перед матчами в Еврокубках.
Карпин собирает игроков и пытается выяснить их знание английского. Попытка заканчивается неудачей, а сами игроки недоумевают, зачем им знать язык, если на поле они собираются использовать совсем другие приемы.
Игра с «Маккаби» пройдет 24 сентября на «Ростов-Арене», начало в 19.30 мск.
Ранее футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл с командой «Локомотив» в рамках чемпионата России.