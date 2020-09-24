rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2020, 12:43

Published 24 сентября 2020, 12:43

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Число отправленных на дистанционное обучение классов выросло в Ростовской области

24 сентября 2020, 12:43
В Ростовской области более 50 классов отправили на дистационное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На момент пятницы это коснулось 35 школ. На онлайн-обучение перешел 51 класс из-за заболевших коронавирусом.

При этом неделю назад на дистанционное обучение были переведены 38 классов в 17 школах. Эта информация поступила от Минобразования региона.

Стало также известно, что школу могут закрыть на карантин, если отсутствуют свыше 20% воспитанников. Всего в области выявили более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика