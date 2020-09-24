На бесплатное питание школьников в Ростовской области направят более 563 млн рублей

«Вместе с федеральными деньгами область направляет на финансирование ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет более двух миллиардов рублей двухсот миллионов рублей до конца года. Второй важнейший вопрос — бесплатное питание детей в начальной школе. На финансирование этих расходов до конца года будет выделено 563,5 млн рублей. Большая часть средств выделяется из федерального бюджета, но к этой сумме добавляются и областные деньги — порядка 63 млн рублей. Вся эта сумма позволит в каждой школе кормить бесплатно учеников 1-4 классов», — комментирует Александр Ищенко.