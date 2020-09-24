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Posted 24 сентября 2020, 17:33

Published 24 сентября 2020, 17:33

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

На бесплатное питание школьников в Ростовской области направят более 563 млн рублей

24 сентября 2020, 17:33
До конца 2020 года на организацию бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов направят более 563 млн рублей, заявил журналистам в четверг после очередного заседания Председатель ЗСРО Александр Ищенко.

Депутаты Заксобрания Ростовской области в этом году уже трижды вносили изменение в областной бюджет. По словам Александра Ищенко, в четверг были внесены очередные изменения в областной бюджет, связанные с решением наиболее важных, волнующих людей проблем.

«Вместе с федеральными деньгами область направляет на финансирование ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет более двух миллиардов рублей двухсот миллионов рублей до конца года. Второй важнейший вопрос — бесплатное питание детей в начальной школе. На финансирование этих расходов до конца года будет выделено 563,5 млн рублей. Большая часть средств выделяется из федерального бюджета, но к этой сумме добавляются и областные деньги — порядка 63 млн рублей. Вся эта сумма позволит в каждой школе кормить бесплатно учеников 1-4 классов», — комментирует Александр Ищенко.

Главным вопросом в медицинской сфере, как добавил спикер, остается тема противодействия коронавирусной инфекции. В новых поправках более 700 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на выплаты тем врачам и медработникам, которые работают с больными COVID-19. Кроме того, существенная сумма выделяется на поддержку поликлиник и больниц.

«Продолжается поддержка безработных граждан, финансирование составило 358,8 млн рублей. Выделено также более 157 млн рублей на выплаты социальным работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска: пожилым людям и инвалидам», — добавил Александр Ищенко.

В центре внимания остается также проблема образования. В этом году завершится реконструкция нескольких детсадов — выделены средства на строительство двух детсадов в Ростове и Аксае, а также на начальную школу в Волгодонском районе.

#Общество#Новости
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