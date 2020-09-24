Подросток в Таганроге дважды ограбил один дом и убил хозяина

Posted 24 сентября 2020, 18:00
Published 24 сентября 2020, 18:00
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В конце февраля 17-летний парень пробрался в дом своего 49-летнего знакомого и украл 600 рублей. Происшествие случилось в переулке Овражный.
На следующий день фигурант снова пробрался в это домовладение и избил владельца. Последний скончался от полученных травм.
«Нападавшего задержали и заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее ростовчанин убил знакомую табуретом во время ссоры.