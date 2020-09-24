Подросток в Таганроге дважды ограбил один дом и убил хозяина

В Таганроге задержали несовершеннолетнего, который совершил ограбление и убийство, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В конце февраля 17-летний парень пробрался в дом своего 49-летнего знакомого и украл 600 рублей. Происшествие случилось в переулке Овражный. На следующий день фигурант снова пробрался в это домовладение и избил владельца. Последний скончался от полученных травм. «Нападавшего задержали и заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело», — сказано в сообщении. Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Ранее ростовчанин убил знакомую табуретом во время ссоры.