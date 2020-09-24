rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2020, 18:00

Published 24 сентября 2020, 18:00

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Подросток в Таганроге дважды ограбил один дом и убил хозяина

24 сентября 2020, 18:00
В Таганроге задержали несовершеннолетнего, который совершил ограбление и убийство, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В конце февраля 17-летний парень пробрался в дом своего 49-летнего знакомого и украл 600 рублей. Происшествие случилось в переулке Овражный.

На следующий день фигурант снова пробрался в это домовладение и избил владельца. Последний скончался от полученных травм.

«Нападавшего задержали и заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее ростовчанин убил знакомую табуретом во время ссоры.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика