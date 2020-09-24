Жительницу Челябинска сняли с поезда в Сальске за дебош

Posted 24 сентября 2020, 05:27
Published 24 сентября 2020, 05:27
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В полицию поступило сообщение, что требуется наряд к поезду, который едет из Анапы в Иркутск. Причиной стала 37-летняя пассажирка, нарушающая общественный порядок.
Начальник поезда рассказал, что жительница Челябинска напилась и ругалась матом. Она мешала другим пассажирам и не реагировала на замечания.
«Женщину доставили в дежурную часть, в отношении нее составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.