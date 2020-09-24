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Posted 24 сентября 2020, 05:27

Published 24 сентября 2020, 05:27

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Жительницу Челябинска сняли с поезда в Сальске за дебош

24 сентября 2020, 05:27
В Сальске Ростовской области сотрудники полиции сняли с поезда пассажирку, которая мешала остальным, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В полицию поступило сообщение, что требуется наряд к поезду, который едет из Анапы в Иркутск. Причиной стала 37-летняя пассажирка, нарушающая общественный порядок.

Начальник поезда рассказал, что жительница Челябинска напилась и ругалась матом. Она мешала другим пассажирам и не реагировала на замечания.

«Женщину доставили в дежурную часть, в отношении нее составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.

Ранее пьяный дебошир покусал полицейского в Ростове.

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