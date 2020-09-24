Жительницу Челябинска сняли с поезда в Сальске за дебош

В Сальске Ростовской области сотрудники полиции сняли с поезда пассажирку, которая мешала остальным, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В полицию поступило сообщение, что требуется наряд к поезду, который едет из Анапы в Иркутск. Причиной стала 37-летняя пассажирка, нарушающая общественный порядок. Начальник поезда рассказал, что жительница Челябинска напилась и ругалась матом. Она мешала другим пассажирам и не реагировала на замечания. «Женщину доставили в дежурную часть, в отношении нее составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении. Ранее пьяный дебошир покусал полицейского в Ростове.