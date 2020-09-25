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Posted 25 сентября 2020, 08:14

Published 25 сентября 2020, 08:14

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 21 тысяче

25 сентября 2020, 08:14
В Ростовской области за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 187 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели 94 человека, сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся почти 500 зараженных. Новые случаи зарегистрированы в 29 городах и районах, в том числе Новочеркасске, Шахтах, Батайске, Ростове.

В больницах на данный момент находятся 1316 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 78 тяжелобольных. Медицинским наблюдением охвачены 9,6 тысячи граждан.

«За весь период заразились 20980 человек, врачи выписали 16674 пациентов. Скончались 468 граждан», — сказано в сообщении.

Ранее на самоизоляцию отправили заболевших коронавирусом учеников ростовского лицея.

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