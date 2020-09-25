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Posted 25 сентября 2020, 10:37

Published 25 сентября 2020, 10:37

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Памятник дончанам, в 1941 остановившим наступление на Москву, открыли на Смоленщине

25 сентября 2020, 10:37
В деревне Соловьево Кардымовского района Смоленской области открыли памятник воинам Советской армии, ценой своих жизней остановившим в 1941 году наступление Вермахта на Москву, сообщили в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону.

Бои за Соловьеву переправу в 1941 году стали одним из самых значительных эпизодов Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. По разным данным, там погибли от 50 до 100 тысяч советских солдат, среди которых были и ростовчане.

В боях принимали участие дивизии из уроженцев Ростовской области — 38-я стрелковая Донская Краснознаменная Морозовско-Донецкая имени А. И. Микояна и 127-я стрелковая Чистяковская Краснознаменная ордена Суворова дивизии.

В память о подвиге ростовчан на памятнике выбили надпись «Воинам Дона, защитникам Соловьевой переправы. Благодарные земляки. 1941 — 2020».

Ранее в Петербурге увековечили память о погибших при блокаде жителях Ростовской области.

#Общество#Новости
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