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Posted 26 сентября 2020, 07:58

Published 26 сентября 2020, 07:58

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Новых перевозчиков ищут в Ростове для микрорайона Суворовский

26 сентября 2020, 07:58
В Ростове-на-Дону выберут перевозчиков, которые будут обслуживать микрорайон Суворовский, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Ранее по согласованию с местными жителями провели оптимизацию маршрутной сети. В результате приняли решение увеличить классы подвижного состава.

Речь идет о маршрутах № 1, № 27, 10, автобусы курсируют из микрорайона до Центрального рынка и ГПЗ-10. Здесь будут работать по 10, 10 и 12 соответственно автобусов большого класса.

Кроме того, на маршруте № 43 появятся 10 автобусов среднего класса. Контракт будет заключен на период до 31 июля 2023 года.

Автобусы перевозчика должны быть не старше 10 лет. К 2023 году весь транспорт придется оснастить кондиционерами.

Ранее более 50 подаренных Москвой троллейбусов вывели на маршруты в Ростове.

#Общество#Новости
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