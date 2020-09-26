Новых перевозчиков ищут в Ростове для микрорайона Суворовский

Posted 26 сентября 2020, 07:58
Published 26 сентября 2020, 07:58
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Ранее по согласованию с местными жителями провели оптимизацию маршрутной сети. В результате приняли решение увеличить классы подвижного состава.
Речь идет о маршрутах № 1, № 27, 10, автобусы курсируют из микрорайона до Центрального рынка и ГПЗ-10. Здесь будут работать по 10, 10 и 12 соответственно автобусов большого класса.
Кроме того, на маршруте № 43 появятся 10 автобусов среднего класса. Контракт будет заключен на период до 31 июля 2023 года.
Автобусы перевозчика должны быть не старше 10 лет. К 2023 году весь транспорт придется оснастить кондиционерами.
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