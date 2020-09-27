В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек

В Ростовской области за последние 24 часа 188 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Пациенты проживают в 32 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Гуково, Новошахтинске. Выздоровели за это время 73 человека. Всего в области зарегистрировали 21357 случаев заболевания, врачи выписали 16897 человек. В больницах остаются 1344 пациента. «За сутки умерли девять человек — четыре женщины и пятеро мужчин. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении. За все время скончались 486 граждан. Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за пандемии.