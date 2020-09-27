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Posted 27 сентября 2020, 08:10

Published 27 сентября 2020, 08:10

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек

27 сентября 2020, 08:10
В Ростовской области за последние 24 часа 188 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Пациенты проживают в 32 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Гуково, Новошахтинске. Выздоровели за это время 73 человека.

Всего в области зарегистрировали 21357 случаев заболевания, врачи выписали 16897 человек. В больницах остаются 1344 пациента.

«За сутки умерли девять человек — четыре женщины и пятеро мужчин. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.

За все время скончались 486 граждан. Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за пандемии.

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