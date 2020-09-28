Цены в Ростовской области продолжали расти в августе из-за коронавируса

Posted 28 сентября 2020, 08:06
Published 28 сентября 2020, 08:06
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Показатель инфляции в Ростовской области соответствует общероссийским данным. При этом в августе инфляция в регионе ускорилась, в июле этот показатель составлял 3,5%. На росте цен сказалось увеличение тарифов ЖКУ, сокращение предложения отдельных овощей на региональном рынке, ослабление рубля, увеличение в секторе общественного питания спроса на продукты после возобновления деятельности, а также сохранение эффекта от повышения спроса на моторное топливо после снятия коронавирусных ограничений.
При этом в регионе продолжился рост цен на продукты питания, продовольственная инфляция достигла в августе 4,1%. На рынке отмечено сокращение предложения тепличной плодоовощной продукции, а падение курса рубля сказалось на ценах на импортные продукты. Свое значение имел также растущий спрос общепита, который возобновил работу после снятия ограничений.
Непродовольственная инфляция составила 2,9%. В регионе зафиксировано подорожание моторного топлива, и замедление роста цен в категории обувь и одежда. Цены на услуги выросли на 3,9%.
Ранее сообщалось, что минимальный набор продуктов в Ростовской области оказался одним из самых дешевых ЮФО.