Цены в Ростовской области продолжали расти в августе из-за коронавируса

Показатель инфляции в Ростовской области соответствует общероссийским данным. При этом в августе инфляция в регионе ускорилась, в июле этот показатель составлял 3,5%. На росте цен сказалось увеличение тарифов ЖКУ, сокращение предложения отдельных овощей на региональном рынке, ослабление рубля, увеличение в секторе общественного питания спроса на продукты после возобновления деятельности, а также сохранение эффекта от повышения спроса на моторное топливо после снятия коронавирусных ограничений.