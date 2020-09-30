Молодой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области

Posted 30 сентября 2020, 06:39
Published 30 сентября 2020, 06:39
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт спасателей в 04.32 мск. На улице Мелиоративной загорелся двухэтажный дом. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров.
На место пожара оперативно прибыли восемь спасателей и две единицы техники. В течение десяти минут пламя удалось локализовать и полностью потушить.
На месте пожара обнаружили тело 39-летнего мужчины.
Напомним, что в Ростове-на-Дону установили мемориальную доску в честь молодого спасателя, погибшего при тушении крупного ландшафтного пожара у «Ростов-Арены» в марте 2020 года.