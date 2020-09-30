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Posted 30 сентября 2020, 06:39

Published 30 сентября 2020, 06:39

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Молодой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области

Молодой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Ростовской области

30 сентября 2020, 06:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ранним утром во вторник, 29 сентября, в поселке Зимовники Ростовской области в частном доме произошел пожар, унесший жизнь одного человека, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт спасателей в 04.32 мск. На улице Мелиоративной загорелся двухэтажный дом. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров.

На место пожара оперативно прибыли восемь спасателей и две единицы техники. В течение десяти минут пламя удалось локализовать и полностью потушить.

На месте пожара обнаружили тело 39-летнего мужчины.

Напомним, что в Ростове-на-Дону установили мемориальную доску в честь молодого спасателя, погибшего при тушении крупного ландшафтного пожара у «Ростов-Арены» в марте 2020 года.

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