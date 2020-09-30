Опасных для здоровья раков продают мошенники в Ростове

В некоторых случаях раков среднего размера продают, как крупных. Обманывают также людей, которые покупают продукцию из бассейнов. В этом случае раков вылавливают, взвешивают и отдают покупателю. Через некоторое время вес уменьшается, так как начинает стекать вода.