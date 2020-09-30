Опасных для здоровья раков продают мошенники в Ростове

Posted 30 сентября 2020, 05:49
Published 30 сентября 2020, 05:49
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
По словам собеседницы, очень часто варят мертвых раков, а покупателям говорят, что они были живыми. Люди в это верят и покупают.
«Они готовят уже мертвых раков, заворачивают ему хвостики резинкой и выдают, как за живого. Это может привести к отравлению», — заявила собеседница.
В некоторых случаях раков среднего размера продают, как крупных. Обманывают также людей, которые покупают продукцию из бассейнов. В этом случае раков вылавливают, взвешивают и отдают покупателю. Через некоторое время вес уменьшается, так как начинает стекать вода.
Местных жителей попросили никогда не покупать уже готовых раков, чтобы не быть обманутыми. Читайте также: «Замораживают и варят в гаражах»: каких раков продают в Ростове».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]