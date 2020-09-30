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Posted 30 сентября 2020, 05:49

Published 30 сентября 2020, 05:49

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Опасных для здоровья раков продают мошенники в Ростове

30 сентября 2020, 05:49
В Ростове-на-Дону недобросовестные продавцы занимаются продажей раков, которых сварили мертвыми, рассказала RostovGazeta владелица одного из магазинов.

По словам собеседницы, очень часто варят мертвых раков, а покупателям говорят, что они были живыми. Люди в это верят и покупают.

«Они готовят уже мертвых раков, заворачивают ему хвостики резинкой и выдают, как за живого. Это может привести к отравлению», — заявила собеседница.

В некоторых случаях раков среднего размера продают, как крупных. Обманывают также людей, которые покупают продукцию из бассейнов. В этом случае раков вылавливают, взвешивают и отдают покупателю. Через некоторое время вес уменьшается, так как начинает стекать вода.

Местных жителей попросили никогда не покупать уже готовых раков, чтобы не быть обманутыми. Читайте также: «Замораживают и варят в гаражах»: каких раков продают в Ростове».

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