Почти 500 человек погибли от коронавируса в Ростовской области

Умерли четыре женщины в возрасте от 64 до 88 лет и пятеро мужчин — от 42 до 80 лет. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Известно, что за все время жертвами инфекции стали 495 человек. Под медицинским наблюдением находятся 10,8 тысячи местных жителей.