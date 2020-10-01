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Posted 1 октября 2020, 06:58

Published 1 октября 2020, 06:58

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

В Ростове рассказали, какие ограничения хотят ввести из-за коронавируса

В Ростове рассказали, какие ограничения хотят ввести из-за коронавируса

1 октября 2020, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Ростова-на-Дону был разработан проект постановления о дополнительных мерах противодействия коронавирусу.

В документе говорится об ограничениях, которые могут ввести из-за ситуации с коронавирусом. По данным издания 161.ru, дата утверждения проекта пока не назначена.

Известно, что могут запретить массовые и спортивные мероприятия, таксистов обяжут носить маски. Есть вероятность, что закроют ночные клубы, а на улицах появятся патрули.

Планируется, что МФЦ начнут принимать посетителей только по предварительной записи. УК и ТСЖ могут обязать в ежедневном режиме проводить дезинфекцию в помещениях.

Не исключена вероятность, что на самоизоляцию отправят пожилых людей.

Ранее в Ростовской области снова зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом.

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