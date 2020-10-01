В Ростове рассказали, какие ограничения хотят ввести из-за коронавируса

Posted 1 октября 2020, 06:58
Published 1 октября 2020, 06:58
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
В документе говорится об ограничениях, которые могут ввести из-за ситуации с коронавирусом. По данным издания 161.ru, дата утверждения проекта пока не назначена.
Известно, что могут запретить массовые и спортивные мероприятия, таксистов обяжут носить маски. Есть вероятность, что закроют ночные клубы, а на улицах появятся патрули.
Планируется, что МФЦ начнут принимать посетителей только по предварительной записи. УК и ТСЖ могут обязать в ежедневном режиме проводить дезинфекцию в помещениях.
Не исключена вероятность, что на самоизоляцию отправят пожилых людей.