Вторая волна пыльной бури накрыла Ростовскую область

Posted 1 октября 2020, 16:32
Published 1 октября 2020, 16:32
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Напомним, что буря началась в ночь на среду из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 24 метров в секунду. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах.
В четверг местные жители в социальных сетях писали, что ветер снова начал разносить пыль. В том числе проблема сохраняется в Ростове.
«Пылевая буря не отступает, весь город остается в дымке из песка и грязи», — заявили горожане.
Ранее издание Donday со ссылкой на сотрудника Южного научного центра РАН писало, что сильные восточные ветры выдувают почву с разрыхленной земли.
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