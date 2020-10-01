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Posted 1 октября 2020, 16:32

Published 1 октября 2020, 16:32

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Вторая волна пыльной бури накрыла Ростовскую область

1 октября 2020, 16:32
В Ростовской области в четверг возобновилась пыльная буря, которая два дня не дает покоя местным жителя, сообщается в соцсетях.

Напомним, что буря началась в ночь на среду из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 24 метров в секунду. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах.

В четверг местные жители в социальных сетях писали, что ветер снова начал разносить пыль. В том числе проблема сохраняется в Ростове.

«Пылевая буря не отступает, весь город остается в дымке из песка и грязи», — заявили горожане.

Ранее издание Donday со ссылкой на сотрудника Южного научного центра РАН писало, что сильные восточные ветры выдувают почву с разрыхленной земли.

#Общество#Новости
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