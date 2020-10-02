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Posted 2 октября 2020, 10:42

Published 2 октября 2020, 10:42

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Глава Ростовской области рассказал, отчего будет зависеть введение ограничений

Глава Ростовской области рассказал, отчего будет зависеть введение ограничений

2 октября 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что решение о введении ограничений зависит от поведения местных жителей, сообщили в правительстве региона.

Глава области попросил жителей соблюдать санитарные нормы и правила. Он заявил, что власти не хотят вводить ограничения.

«Решение будет зависеть от поведения всех нас. Система медицинского обслуживания может не выдержать, если будут нарушения. Пока ситуация стабильна», — уточнил глава региона.

Он потребовал возобновить в прежнем объеме дезинфекцию подъездов домов, общественного транспорта. Также стало известно, что 8 октября в Ростове откроют еще один ковидный госпиталь на 400 коек.

В данный момент общая загруженность коечного фонда достигла 60%. Ранее стало известно, что ростовские врачи отказываются делать прививку от коронавируса.

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