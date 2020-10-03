Избиение школьниками бомжей в Ростове попало на видео

Posted 3 октября 2020, 09:14
Published 3 октября 2020, 09:14
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Происшествие случилось на улице Лермонтовской. Несколько подростков напали на двух человек и начали избивать на дороге.
Один из пострадавших упал на проезжую часть. Нападавшие убежали при приближении автомобиля.
«Я на автомобиле повернул с Соколова на Лермонтовскую и увидел группу подростков, которая издевалась на двумя мужчинами. Малолетние изверги развлекались тем, что били их ногами в спину», — заявил очевидец.
Он добавил видео, показав потасовку и убегающих подростков. Пользователи в комментариях написали, что их надо разыскать и наказать.