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Posted 3 октября 2020, 09:14

Published 3 октября 2020, 09:14

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Избиение школьниками бомжей в Ростове попало на видео

3 октября 2020, 09:14
В Ростове-на-Дону группа подростков напала на бездомных, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Лермонтовской. Несколько подростков напали на двух человек и начали избивать на дороге.

Один из пострадавших упал на проезжую часть. Нападавшие убежали при приближении автомобиля.

«Я на автомобиле повернул с Соколова на Лермонтовскую и увидел группу подростков, которая издевалась на двумя мужчинами. Малолетние изверги развлекались тем, что били их ногами в спину», — заявил очевидец.

Он добавил видео, показав потасовку и убегающих подростков. Пользователи в комментариях написали, что их надо разыскать и наказать.

Ранее житель Ростовской области избил остановившего его полицейского.

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