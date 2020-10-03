Жительницу Батайска задержали за «минирование» здания

Posted 3 октября 2020, 10:20
Published 3 октября 2020, 10:20
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В дежурную часть поступило анонимное сообщение о бомбе в административном здании. После этого провели обследование, но опасных предметов не обнаружили.
«Оперативники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что звонок о заминировании здания совершила 47-летняя женщина. Его нашли и задержали», — сказано в сообщении.
По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание составляет три года ограничения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ее мотивы не раскрываются.