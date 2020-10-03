rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2020, 10:20

Published 3 октября 2020, 10:20

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Жительницу Батайска задержали за «минирование» здания

3 октября 2020, 10:20
В Батайске задержали местную жительницу, которая заявила о бомбе в одном из зданий, сообщает УМВД по Ростовской области.

В дежурную часть поступило анонимное сообщение о бомбе в административном здании. После этого провели обследование, но опасных предметов не обнаружили.

«Оперативники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что звонок о заминировании здания совершила 47-летняя женщина. Его нашли и задержали», — сказано в сообщении.

По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание составляет три года ограничения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ее мотивы не раскрываются.

Читайте также: «Спецслужбы ищут „заминировавшего“ самолет в небе над Ростовом».

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика