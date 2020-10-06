В Ростовской области 10 пожарных машин тушат магазин пиротехники

Posted 6 октября 2020, 12:12
Published 6 октября 2020, 12:12
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Сообщение о пожаре в магазине пиротехники на улице Малое Зеленое кольцо поступило во вторник, 6 октября, в 14.28 мск. На место происшествия направили десять единиц техники и 36 спасателей. К моменту прибытия первых подразделений огонь полыхал в двух складских помещениях, где хранятся макулатура и пиротехника.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные проводят эвакуацию. Площадь возгорания устанавливается. Проводится наращивание сил и средств. Дальнейшая информация уточняется.