В Ростовской области 10 пожарных машин тушат магазин пиротехники

Сообщение о пожаре в магазине пиротехники на улице Малое Зеленое кольцо поступило во вторник, 6 октября, в 14.28 мск. На место происшествия направили десять единиц техники и 36 спасателей. К моменту прибытия первых подразделений огонь полыхал в двух складских помещениях, где хранятся макулатура и пиротехника.