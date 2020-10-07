Экологи Волгодонска дали «добро» на вырубку гектара леса ради автосалона

«В начале 2000-го года архитекторы города Волгодонска подготовили проект планировки по межеванию территорий рощи по заявлению гражданина. Для реализации земельного участка с торгов, на этом участке имелись зеленые насаждения. В связи с этим, прежде чем проводить торги, мы обратились в отдел экологии для решения вопроса с зелеными насаждениями. В конченом итоге нам дали добро на проведение аукциона и мы его провели», — говорит Вадим Кулеша.