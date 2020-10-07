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Posted 7 октября 2020, 11:53

Published 7 октября 2020, 11:53

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Экологи Волгодонска дали «добро» на вырубку гектара леса ради автосалона

7 октября 2020, 11:53
Сюжет
Эксклюзив
Экологи в Волгодонске Ростовской области дали разрешение на вырубку 150 деревьев в роще для строительства автосалона, заявил RostovGazeta председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска Вадим Кулеша.

Ранее в СМИ сообщили, что часть рощи на улице Морская, 49, бизнесмен собирается вырубить для строительства автосалона. Предприниматель Владимир Соколов — директор автосалона «Сокол Моторс» взял в аренду земельный участок в роще площадью чуть меньше гектара. Срок аренды — 4 года, ежегодная плата составила 51,7 млн рублей. Изначальная цена лота на аукционе составляла чуть более 2 миллионов рублей, в итоге предприниматель выиграл торги с превышением цены в 22 раза.

«В начале 2000-го года архитекторы города Волгодонска подготовили проект планировки по межеванию территорий рощи по заявлению гражданина. Для реализации земельного участка с торгов, на этом участке имелись зеленые насаждения. В связи с этим, прежде чем проводить торги, мы обратились в отдел экологии для решения вопроса с зелеными насаждениями. В конченом итоге нам дали добро на проведение аукциона и мы его провели», — говорит Вадим Кулеша.

Спикер добавил, что бизнесмен готов компенсировать высадкой новых деревьев взамен утраченных.

«Победитель торгов заявил намерения максимально сохранить зеленые насаждения. Всего будут уничтожены около 120 — 150 деревьев и кустарников. Зеленые насаждения будут высажены на территории города», — сказал чиновник.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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