ФК «Ростов» отдал игрока Чернова «Краснодару»

Posted 7 октября 2020, 06:48
Published 7 октября 2020, 06:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Футболист начал карьеру в «Ростове» в 2019 году и провел за клуб 54 матча. За это время он стал автором одного гола и сделал четыре голевые передачи.
«Спортсмен стал одним из ключевых игроков команды. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ писали, что «Краснодар» мог отдать за футболиста три миллиона евро.
В данный момент оба клуба участвуют в чемпионате России по футболу. Ростовчане находятся на седьмом месте турнирной таблицы, «Краснодар» — на восьмом.