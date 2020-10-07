rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2020, 06:48

Published 7 октября 2020, 06:48

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

ФК «Ростов» отдал игрока Чернова «Краснодару»

7 октября 2020, 06:48
Футбольный клуб «Ростов» договорился с «Краснодаром» о трансфере Евгения Чернова, сообщается на сайте команды.

Футболист начал карьеру в «Ростове» в 2019 году и провел за клуб 54 матча. За это время он стал автором одного гола и сделал четыре голевые передачи.

«Спортсмен стал одним из ключевых игроков команды. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ писали, что «Краснодар» мог отдать за футболиста три миллиона евро.

В данный момент оба клуба участвуют в чемпионате России по футболу. Ростовчане находятся на седьмом месте турнирной таблицы, «Краснодар» — на восьмом.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика