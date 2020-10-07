rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2020, 13:19

Published 7 октября 2020, 13:19

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

«Легче вызвать Сатану, чем врача»: ростовчане боятся второй волны коронавируса

7 октября 2020, 13:19
Жители Ростова-на-Дону опасаются второй волны коронавируса и жалуются на проблемы с получением медицинской помощи, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

В Интернете публиковали памятку о том, что нужно делать при подозрении на коронавирус. При появлении симптомов горожан попросили не посещать поликлинику, а вызывать врача на дом.

В приоритете на коронавирус проверяют прибывших из других стран, контактировавших с заболевшими, людей с пневмонией. В комментариях многие пользователи начали жаловаться, что не могут получить помощь.

«В городе легче и быстрее вызвать Сатану, чем скорую… В поликлинику дозвониться невозможно, они вынуждают туда идти», — прозвучало в комментариях.

«Мне про отсутствие обоняния сказали, что это нормально и такое бывает. А по поводу изначального вызова врача с температурой 38,9 градусов спросили, есть ли смысл приходить», — пожаловался другой местный житель.

«Пыталась вызвать врача на дом, но на звонки никто не отвечает. Собралась и пошла с температурой, просидела в очереди с такими же как и я. Тест так и не сделали, пришлось за деньги сделать», — заявила ростовчанка.

Некоторые начали спорить и доказывать, что медицинскую помощь оказывают в полном объеме. Напомним, что в области зарегистрировали 23557 случаев заболевания.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика