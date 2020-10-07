«Легче вызвать Сатану, чем врача»: ростовчане боятся второй волны коронавируса

Posted 7 октября 2020, 13:19
Published 7 октября 2020, 13:19
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В Интернете публиковали памятку о том, что нужно делать при подозрении на коронавирус. При появлении симптомов горожан попросили не посещать поликлинику, а вызывать врача на дом.
В приоритете на коронавирус проверяют прибывших из других стран, контактировавших с заболевшими, людей с пневмонией. В комментариях многие пользователи начали жаловаться, что не могут получить помощь.
«В городе легче и быстрее вызвать Сатану, чем скорую… В поликлинику дозвониться невозможно, они вынуждают туда идти», — прозвучало в комментариях.
«Мне про отсутствие обоняния сказали, что это нормально и такое бывает. А по поводу изначального вызова врача с температурой 38,9 градусов спросили, есть ли смысл приходить», — пожаловался другой местный житель.
«Пыталась вызвать врача на дом, но на звонки никто не отвечает. Собралась и пошла с температурой, просидела в очереди с такими же как и я. Тест так и не сделали, пришлось за деньги сделать», — заявила ростовчанка.
Некоторые начали спорить и доказывать, что медицинскую помощь оказывают в полном объеме. Напомним, что в области зарегистрировали 23557 случаев заболевания.