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Posted 7 октября 2020, 12:30

Published 7 октября 2020, 12:30

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Разрешение на строительство пятого этапа обхода Аксая получили дорожники

7 октября 2020, 12:30
Земляный работы начали на самом сложном участке обхода Аксая на трассе М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе «Автодора».

Компания получила разрешение на строительство пятого этапа обхода Аксая, который отличается сложными гидрогеологическими условиями и большим количеством инженерных сооружений. В частности, в девяти километрах от существующего Аксайского моста на М-4 «Дон» построят еще один протяженностью 1,9 тысячи метров через реку Дон.

В рамках пятого этапа построят участок протяженностью 35,5 километра с тремя транспортными развязками, восемью путепроводами и пятью мостами. Рабочим предстоит выполнить колоссальный объем земляных работ — участок проходит через затопляемые пойменные территории. Рабочие полностью заменят грунты и выполнят армирование земляного полотна с устройством необходимого стабилизационного слоя на протяжении 19 километров.

Участок в четыре полосы планируют завершить досрочно в 2023 году, чтобы перевести транзитный автотрафик с М-4 на новую трассу.

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