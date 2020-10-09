На набережной Ростова против воли горожан хотят построить еще один жилой комплекс

Posted 9 октября 2020, 08:37
Published 9 октября 2020, 08:37
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
По его словам, участок под строительство высоток на улице Береговой был выкуплен еще в 2013 году. В настоящее время на реализацию проекта застройщик уже потратил около 200 миллионов рублей. Автором проекта жилого комплекса выступил архитектор Сергей Скуратов. Однако власти города уже пять раз отказали застройщику в разрешении на строительство высоток.
Под постом Перельмана разгорелась дискуссия. Многие ростовчане выступили против строительства очередного ЖК на набережной. «Строительство жилых многоэтажных и многоквартирных домов на набережной очень сомнительно с точки зрения смысла! Проезд по набережной затруднен, дорога узкая, общественный транспорт не ходит… Люди должны приезжать на набережную проводить свой досуг! Ходить в клубы, рестораны и торговые центры! Набережная должна жить круглосуточно и круглогодично! А как жильцы должны реагировать на весь этот шум? Правильно, жаловаться!» — написал один из комментаторов. «Многоэтажный ресторан-клуб. Даже не гостиницу. И тем более не жилой дом. Он там не нужен, будет неудобно и жильцам, и горожанам. Если я правильно понял, там сейчас поросший деревьями холмик. Место силы. Людей там надо не селить надолго, а поить и развлекать в максимальных количествах. Да, прибыль от многоквартирного дома можно получить быстрее. Но место настолько топовое, что продавать там квадратные метры (даже очень дорого) — безумие. Оно способно делать деньги как печатный станок», — внес предложение другой ростовчанин.
«Как же мы стремимся изуродовать свой город! И ладно залетные. Им плевать, им деньги нужны. Но и свои туда же. Парка строителей мало, давайте впаяем еще пару муравейников на бедной Береговой, и плевать как там машины ездить будут», — возмутилась еще одна ростовчанка.
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