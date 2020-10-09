На набережной Ростова против воли горожан хотят построить еще один жилой комплекс

Под постом Перельмана разгорелась дискуссия. Многие ростовчане выступили против строительства очередного ЖК на набережной. «Строительство жилых многоэтажных и многоквартирных домов на набережной очень сомнительно с точки зрения смысла! Проезд по набережной затруднен, дорога узкая, общественный транспорт не ходит… Люди должны приезжать на набережную проводить свой досуг! Ходить в клубы, рестораны и торговые центры! Набережная должна жить круглосуточно и круглогодично! А как жильцы должны реагировать на весь этот шум? Правильно, жаловаться!» — написал один из комментаторов. «Многоэтажный ресторан-клуб. Даже не гостиницу. И тем более не жилой дом. Он там не нужен, будет неудобно и жильцам, и горожанам. Если я правильно понял, там сейчас поросший деревьями холмик. Место силы. Людей там надо не селить надолго, а поить и развлекать в максимальных количествах. Да, прибыль от многоквартирного дома можно получить быстрее. Но место настолько топовое, что продавать там квадратные метры (даже очень дорого) — безумие. Оно способно делать деньги как печатный станок», — внес предложение другой ростовчанин.