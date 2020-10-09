Ростовчане раскритиковали просьбу сидеть дома из-за коронавируса

Posted 9 октября 2020, 04:54
Published 9 октября 2020, 04:54
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Ранее СМИ писали, что Минздрав посоветовал остаться на выходных дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Это вызвало споры среди жителей Ростова.
Многие заявили, что устали от ограничений и рекомендации соблюдать не собираются. «Я планирую на этих выходных сходить в кино, и мне плевать на ваши советы», — написала одна из местных жительниц.
«Давайте люди сами будут решать, как и с кем им провести выходные», — прозвучало в комментариях.
Другие согласились, что лучше некоторое время переждать дома. «Ребят, правда соблюдайте, врачей уже нет, все болеют…», — заявили пользователи.