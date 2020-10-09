Жители Аксая протестуют против объединения города с Ростовом

Posted 9 октября 2020, 14:09
Published 9 октября 2020, 14:09
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
Тема объединения Батайска и Аксая с Ростовом обсуждается несколько лет, но с мертвой точки сдвинуться не может. По инициативе регионального правительства была создана рабочая группа по этому вопросу, но работа затормозилась.
Губернатор Василий Голубев прокомментировал, что быстрого слияния ждать не стоит. Корреспондент RostovGazeta прогулялся по улицам Батайска и Аксая, чтобы выяснить отношение горожан к подобным планам.
Батайчане оказались настроены более решительно. Многие из них одобрили эту идею, так как ежедневно ездят на работу в Ростов. Они ждут, что автобусы перестанут быть пригородными и можно будет экономить.
В Аксае же у жителей иной взгляд. Они практически все как один выступают против присоединения. Юрист Сергей Юсов, который входил в общественный совет Ростовской области, заявил, что людей пугает разница в платежах за землю и коммунальные услуги.
На какой стадии сейчас пребывает проект создания Большого Ростова и для чего он нужен, читайте в материале RostovGazeta.
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