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Posted 11 октября 2020, 05:42

Published 11 октября 2020, 05:42

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

В Ростове продолжают бороться за жизнь больной коронавирусом кошки

11 октября 2020, 05:42
В Ростове-на-Дону продолжается лечение кошки, которая заразилась коронавирусом, сообщила RostovGazeta представитель Центра безнадзорных животных.

Напомним, что кошку в очень тяжелом состоянии неизвестные подбросили к Центру. В ходе обследования ей был поставлен страшный диагноз — ФИП-инфекционный перитонит.

По мнению специалистов, это является последствием мутации коронавируса. В Ростове такие болезни не лечат, поэтому помощь оказали московские волонтеры, которые подготовили план лечения.

По предварительных данным, стоимость лекарств обойдется в 120 тысяч рублей. Это стали известно в конце сентября. Теперь появилась информация, что борьба за жизнь кошки продолжается.

«Кошка жива, сейчас продолжается ее лечение», — прокомментировала собеседница.

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