В Ростове продолжают бороться за жизнь больной коронавирусом кошки

Posted 11 октября 2020, 05:42
Published 11 октября 2020, 05:42
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Напомним, что кошку в очень тяжелом состоянии неизвестные подбросили к Центру. В ходе обследования ей был поставлен страшный диагноз — ФИП-инфекционный перитонит.
По мнению специалистов, это является последствием мутации коронавируса. В Ростове такие болезни не лечат, поэтому помощь оказали московские волонтеры, которые подготовили план лечения.
По предварительных данным, стоимость лекарств обойдется в 120 тысяч рублей. Это стали известно в конце сентября. Теперь появилась информация, что борьба за жизнь кошки продолжается.
«Кошка жива, сейчас продолжается ее лечение», — прокомментировала собеседница.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]