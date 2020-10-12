«Дебиторку» Глубокинского МПЗ под Ростовом выставили на торги со скидкой почти в 40%

Posted 12 октября 2020, 10:06
Published 12 октября 2020, 10:06
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Так, имущество обанкротившегося предприятия выставили на торги за 511,9 миллиона рублей, тогда как ранее его стоимость оценивалась в 824,3 миллиона рублей. На аукционе хотят продать права требования к шести организациям, а также к предпринимателям Евгению и Роману Титовым.
Ранее имущество завода не смогли продать из-за отсутствия заявок.
ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» признали банкротом в 2017 году, основной деятельностью предприятия было производство нерафинированных растительных масел и фракций.
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