«Дебиторку» Глубокинского МПЗ под Ростовом выставили на торги со скидкой почти в 40%

В Ростовской области на торги снова выставили имущество «Глубокинского маслоперерабатывающего завода», но уже со значительной скидкой, следует из документов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, имущество обанкротившегося предприятия выставили на торги за 511,9 миллиона рублей, тогда как ранее его стоимость оценивалась в 824,3 миллиона рублей. На аукционе хотят продать права требования к шести организациям, а также к предпринимателям Евгению и Роману Титовым. Ранее имущество завода не смогли продать из-за отсутствия заявок. ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» признали банкротом в 2017 году, основной деятельностью предприятия было производство нерафинированных растительных масел и фракций.