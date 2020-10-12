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Posted 12 октября 2020, 10:06

Published 12 октября 2020, 10:06

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

«Дебиторку» Глубокинского МПЗ под Ростовом выставили на торги со скидкой почти в 40%

12 октября 2020, 10:06
В Ростовской области на торги снова выставили имущество «Глубокинского маслоперерабатывающего завода», но уже со значительной скидкой, следует из документов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, имущество обанкротившегося предприятия выставили на торги за 511,9 миллиона рублей, тогда как ранее его стоимость оценивалась в 824,3 миллиона рублей. На аукционе хотят продать права требования к шести организациям, а также к предпринимателям Евгению и Роману Титовым.

Ранее имущество завода не смогли продать из-за отсутствия заявок.

ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» признали банкротом в 2017 году, основной деятельностью предприятия было производство нерафинированных растительных масел и фракций.

#Экономика#Новости
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