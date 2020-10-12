Молодой мужчина погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

Водитель 1935 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ и двигаясь в направлении Ставрополя, на перекрестке не пропустил легковушку под управлением водителя 1997 года рождения. В результате столкновения на месте погиб 26-летний пассажир Lada, кроме того, травмы получили оба водителя и пассажир ГАЗа.