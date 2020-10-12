Молодой мужчина погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

Posted 12 октября 2020, 12:41
Published 12 октября 2020, 12:41
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Инцидент произошел утром 12 октября на 79-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь.
Водитель 1935 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ и двигаясь в направлении Ставрополя, на перекрестке не пропустил легковушку под управлением водителя 1997 года рождения. В результате столкновения на месте погиб 26-летний пассажир Lada, кроме того, травмы получили оба водителя и пассажир ГАЗа.
Ранее в Аксайском районе произошло ДТП с участием Audi А6 и КамАЗа, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения. Водитель КамАЗа не уступил дорогу Audi под управлением женщины 1960 года рождения, которая двигалась по главной, и столкнулся с иномаркой.