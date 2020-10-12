rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2020, 12:41

Published 12 октября 2020, 12:41

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Молодой мужчина погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

12 октября 2020, 12:41
Мужчина 26 лет погиб при столкновении ГАЗ 69А и Lada 211440 в Егорлыкском районе, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел утром 12 октября на 79-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь.

Водитель 1935 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ и двигаясь в направлении Ставрополя, на перекрестке не пропустил легковушку под управлением водителя 1997 года рождения. В результате столкновения на месте погиб 26-летний пассажир Lada, кроме того, травмы получили оба водителя и пассажир ГАЗа.

Ранее в Аксайском районе произошло ДТП с участием Audi А6 и КамАЗа, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения. Водитель КамАЗа не уступил дорогу Audi под управлением женщины 1960 года рождения, которая двигалась по главной, и столкнулся с иномаркой.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика