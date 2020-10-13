Более 25 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 13 октября 2020, 07:58
Published 13 октября 2020, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Выздоровели за это время 199 пациентов, в больницах находятся более двух тысяч человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 143 зараженных.
«Скончались за сутки четыре женщины и пятеро мужчин, все они были старше 58 лет. За все время умерли 605 человек», — сказано в сообщении.
В области выявили 25175 случаев заболевания, медики выписали 20028 пациентов. Медицинским наблюдением охвачены 13 тысяч человек.