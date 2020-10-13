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Posted 13 октября 2020, 07:58

Published 13 октября 2020, 07:58

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Более 25 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Более 25 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

13 октября 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за сутки в ходе лабораторных исследований коронавирус подтвердили у 277 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 199 пациентов, в больницах находятся более двух тысяч человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 143 зараженных.

«Скончались за сутки четыре женщины и пятеро мужчин, все они были старше 58 лет. За все время умерли 605 человек», — сказано в сообщении.

В области выявили 25175 случаев заболевания, медики выписали 20028 пациентов. Медицинским наблюдением охвачены 13 тысяч человек.

Ранее ростовчан напугало возможное введение ограничений.

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