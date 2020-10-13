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Posted 13 октября 2020, 14:34

Published 13 октября 2020, 14:34

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Бывшего сотрудника ГИБДД будут судить в Ростовской области за взятку

Бывшего сотрудника ГИБДД будут судить в Ростовской области за взятку

13 октября 2020, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС, который получил взятку от водителя, сообщили в региональном УСКР.

Преступление было совершено в апреле 2020 года, когда сотрудник остановил автомобиль «ВАЗ-21102». За рулем находилась пьяная жительница Белокалитвинского района. «Правоохранитель потребовал 35 тысяч рублей, чтобы не привлекать автоледи к ответственности. Он вместе с ней съездил для этого к банкомату», — сказано в сообщении.

После этого сотрудника уволили и завели в отношении него уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

Материалы уголовного дела передали в суд, максимальное наказание составляет восемь лет колонии. Ранее в Ростове арестовали бывшего следователя за крупную взятку.

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