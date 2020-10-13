Бывшего сотрудника ГИБДД будут судить в Ростовской области за взятку

Posted 13 октября 2020, 14:34
Published 13 октября 2020, 14:34
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Преступление было совершено в апреле 2020 года, когда сотрудник остановил автомобиль «ВАЗ-21102». За рулем находилась пьяная жительница Белокалитвинского района. «Правоохранитель потребовал 35 тысяч рублей, чтобы не привлекать автоледи к ответственности. Он вместе с ней съездил для этого к банкомату», — сказано в сообщении.
После этого сотрудника уволили и завели в отношении него уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.
Материалы уголовного дела передали в суд, максимальное наказание составляет восемь лет колонии. Ранее в Ростове арестовали бывшего следователя за крупную взятку.