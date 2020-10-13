Бывшего сотрудника ГИБДД будут судить в Ростовской области за взятку

Преступление было совершено в апреле 2020 года, когда сотрудник остановил автомобиль «ВАЗ-21102». За рулем находилась пьяная жительница Белокалитвинского района. «Правоохранитель потребовал 35 тысяч рублей, чтобы не привлекать автоледи к ответственности. Он вместе с ней съездил для этого к банкомату», — сказано в сообщении.