Двух жителей Гуково будут судить за похищение знакомого

В Гуково в суд направили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые похитили молодого парня, проинформировали в УСКР по Ростовской области.

В декабре 2019 года в Новошахтинске и Гуково фигуранты ограбили несколько магазинов. В начале января 2020 года они похитили 23-летнего знакомого. «Потерпевшего вывезли в безлюдное место и потребовали 300 тысяч рублей. Нападавшие получили отказ и начали душить знакомого, из-за чего он потерял сознание», — сказано в сообщении. Фигуранты подумали, что парень скончался и скрылись с места происшествия. Их задержали и посадили в СИЗО. В данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Ранее собака чуть не загрызла пенсионерку, которая пыталась ее украсть в центре Ростова.