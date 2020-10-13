Двух жителей Гуково будут судить за похищение знакомого

Posted 13 октября 2020, 04:46
Published 13 октября 2020, 04:46
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В декабре 2019 года в Новошахтинске и Гуково фигуранты ограбили несколько магазинов. В начале января 2020 года они похитили 23-летнего знакомого.
«Потерпевшего вывезли в безлюдное место и потребовали 300 тысяч рублей. Нападавшие получили отказ и начали душить знакомого, из-за чего он потерял сознание», — сказано в сообщении.
Фигуранты подумали, что парень скончался и скрылись с места происшествия. Их задержали и посадили в СИЗО.
В данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.