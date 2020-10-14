rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2020, 18:38

Published 14 октября 2020, 18:38

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Фонари на солнечных батареях появились в поселке Ростовской области

14 октября 2020, 18:38
В парке поселка Новополтавского Азовского района установили фонари на солнечных батареях, сообщили в правительстве Ростовской области.

Благоустройство парка провели в рамках программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!», за этот объект проголосовали более 200 жителей поселка или каждый пятый из живущих в нем.

Кроме фонарей в парке установили лавочки, малые архитектурные формы, обустроили пешеходный дорожки. Стоимость проведенного благоустройства составила более 1,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Шахтах в центральном парке установят сухой фонтан и более 400 фонарей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика