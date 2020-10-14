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Posted 14 октября 2020, 05:45

Published 14 октября 2020, 05:45

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Мэрия Ростова расторгла контракт с перевозчиком из-за нарушений

14 октября 2020, 05:45
В Ростове-на-Дону расторгли контракт с транспортной компанией «Автоколонна 1559» из-за допущенных нарушений, сообщили в городской администрации.

Это решение принял департамент транспорта города. Компания обслуживала маршруты № 2 «Автосборочный- Ц.Рынок — Автосборочный» и № 38 МТ «Главный автовокзал- Институт сервиса».

«Транспортная компания на постоянной основе не выпускала на линию необходимое количество транспорта. Также она допускала и другие нарушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый перевозчик станет известен в скором времени. Его выберут на конкурсной основе. Временно обслуживать маршруты будет компания «Ипопат-Юг».

Ранее ростовский перевозчик «Азимут» перестал бороться за бренд с сетью гостиниц.

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