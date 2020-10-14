Мэрия Ростова расторгла контракт с перевозчиком из-за нарушений

Posted 14 октября 2020, 05:45
Published 14 октября 2020, 05:45
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Это решение принял департамент транспорта города. Компания обслуживала маршруты № 2 «Автосборочный- Ц.Рынок — Автосборочный» и № 38 МТ «Главный автовокзал- Институт сервиса».
«Транспортная компания на постоянной основе не выпускала на линию необходимое количество транспорта. Также она допускала и другие нарушения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что новый перевозчик станет известен в скором времени. Его выберут на конкурсной основе. Временно обслуживать маршруты будет компания «Ипопат-Юг».
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