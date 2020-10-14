Власти заявили о реконструкции улицы Пушкинской в Ростове

Posted 14 октября 2020, 20:33
Published 14 октября 2020, 20:33
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Уже разработана дорожная карта, сейчас она находится на утверждении. В рамках работ запланированы обновление фонтана «Лиры», замена плиточного покрытия и создание игровых зон.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, эта улица является душой Ростова. Ее очень любят туристы и местные жители.
Стало известно, что разработка проектной документации начнется в следующем году. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.