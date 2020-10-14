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Posted 14 октября 2020, 20:33

Published 14 октября 2020, 20:33

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Власти заявили о реконструкции улицы Пушкинской в Ростове

14 октября 2020, 20:33
В Ростове-на-Дону планируется провести работы по реконструкции улицы Пушкинской, заявили в мэрии.

Уже разработана дорожная карта, сейчас она находится на утверждении. В рамках работ запланированы обновление фонтана «Лиры», замена плиточного покрытия и создание игровых зон.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, эта улица является душой Ростова. Ее очень любят туристы и местные жители.

Стало известно, что разработка проектной документации начнется в следующем году. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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