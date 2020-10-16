Ассистенту попугая обещают платить 120 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Дело в том, что автосалону нужен менеджер по продажам с функциями ассистента волнистого попугая Лексуса Ильича. Помимо стандартного функционала для менеджера по продажам в обязанности нового сотрудника будет входить подготовка документов по делам попугая, обучение птицы новым словам, покупка корма и новых игрушек для пернатого начальника. Кроме того, Лексуса необходимо отучить ругаться при клиентах.