Ассистенту попугая обещают платить 120 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Posted 16 октября 2020, 18:41
Published 16 октября 2020, 18:41
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Дело в том, что автосалону нужен менеджер по продажам с функциями ассистента волнистого попугая Лексуса Ильича. Помимо стандартного функционала для менеджера по продажам в обязанности нового сотрудника будет входить подготовка документов по делам попугая, обучение птицы новым словам, покупка корма и новых игрушек для пернатого начальника. Кроме того, Лексуса необходимо отучить ругаться при клиентах.
Объявление было опубликовано еще 5 октября, однако оно до сих пор находится в списке актуальных вакансий. За это время с ним успели ознакомиться больше 3,6 тысячи пользователей сервиса бесплатных объявлений.
Как сообщалось ранее, средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,7% и достигла 34,22 тысячи рублей.
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