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Posted 16 октября 2020, 18:41

Published 16 октября 2020, 18:41

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Ассистенту попугая обещают платить 120 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

16 октября 2020, 18:41
Одна из компаний по продажам подержанных автомобилей в Ростове-на-Дону ищет необычного сотрудника, которому обещает платить 120 тысяч рублей в месяц, объявление опубликовано на известных сервисах по поиску работы.

Дело в том, что автосалону нужен менеджер по продажам с функциями ассистента волнистого попугая Лексуса Ильича. Помимо стандартного функционала для менеджера по продажам в обязанности нового сотрудника будет входить подготовка документов по делам попугая, обучение птицы новым словам, покупка корма и новых игрушек для пернатого начальника. Кроме того, Лексуса необходимо отучить ругаться при клиентах.

Объявление было опубликовано еще 5 октября, однако оно до сих пор находится в списке актуальных вакансий. За это время с ним успели ознакомиться больше 3,6 тысячи пользователей сервиса бесплатных объявлений.

Как сообщалось ранее, средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,7% и достигла 34,22 тысячи рублей.

#Общество#Новости
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