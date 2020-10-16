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Posted 16 октября 2020, 11:49

Published 16 октября 2020, 11:49

Modified 1 октября, 13:36

Updated 1 октября, 13:36

Молодой мужчина погиб, выпав с восьмого этажа в Таганроге

16 октября 2020, 11:49
В Таганроге погиб 30-летний местный житель, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже, пишет rostov.ru со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла во дворе одного из многоквартирных домов на улице Ленина. Погибшего обнаружили жильцы многоэтажки. Прибывшие на место врачи не смогли ничем помочь и констатировали смерть.

Выяснилось, что мужчина выпал из окна квартиры на восьмом этаже. В момент происшествия он находился дома один. В прокуратуре Таганрога сообщили, что на место гибели молодого мужчины выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели таганрожца проверят сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в конце августа в Ростове также выпал из окна на 23 этаже молодой мужчина. Он разбился насмерть.

#Общество#Новости
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