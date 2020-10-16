Отменить обязательную установку тахографов в автобусах предложили депутаты ЗС РО

По словам заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области, возглавляющего комитет по строительству, Александра Скрябина, решение проблем транспортной сферы является одной из приоритетных задач депутатов. «Для нас принципиально значим вопрос целесообразности тахографов в общественном транспорте, в котором уже в обязательном порядке на всех городских автобусах установлены приборы ГЛОНАССС и ГЛОНАСС-GPS. Поэтому важно, что коллеги поддерживают наши решения, а эти инициативы, в свою очередь, реализуются на благо не только жителей Ростовской области, но и граждан нашей страны, — пояснил он.