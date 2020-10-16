Отменить обязательную установку тахографов в автобусах предложили депутаты ЗС РО

Posted 16 октября 2020, 17:41
Published 16 октября 2020, 17:41
Modified 1 октября, 12:50
Updated 1 октября, 12:50
Так, по закону все транспортные средства категории категорий М2 и М3, которые используются для регулярных пассажироперевозок, до 1 июля 2021 года необходимо оборудовать тахографами. Это касается и городских, и пригородных и междугородних маршрутов. При помощи этих устройств можно установить скорость движения транспортного средства, пройденный им путь за определенный промежуток времени, время работы и отдыха водителя и другие показатели.
Однако при необходимости скорость движения транспортных средств городского общественного транспорта можно проверить при помощи систем ГЛОНАССС и ГЛОНАСС-GPS, которыми также оснащены все автобусы. В этом случае использование тахографов уже излишне, а их стоимость составляет в среднем 45 тысяч рублей.
Но если транспортное предприятие не установит тахогрофы, его ждут серьезные штрафы.
«Кроме того, установленные тарифы на проезд в общественном транспорте не учитывают расходы на оборудование тахографами автопарков городских перевозчиков, соответственно это ляжет дополнительной нагрузкой на плечи самих предприятий», — сообщил в своем докладе заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Михаил Сапрыкин.
По мнению донских депутатов, отмена тахографов для городского общественного транспорта положительно скажется на отрасли, причем не только в Ростовской области, но и в целом по стране.
По словам заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области, возглавляющего комитет по строительству, Александра Скрябина, решение проблем транспортной сферы является одной из приоритетных задач депутатов. «Для нас принципиально значим вопрос целесообразности тахографов в общественном транспорте, в котором уже в обязательном порядке на всех городских автобусах установлены приборы ГЛОНАССС и ГЛОНАСС-GPS. Поэтому важно, что коллеги поддерживают наши решения, а эти инициативы, в свою очередь, реализуются на благо не только жителей Ростовской области, но и граждан нашей страны, — пояснил он.
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