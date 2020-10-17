В полтора раза выросли долги по зарплатам в Ростовской области за месяц

Posted 17 октября 2020, 09:50
Published 17 октября 2020, 09:50
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
При этом за месяц долги предприятий перед работниками выросли на 54%. По величине задолженности Ростовская область заняла второе место среди регионов Южного федерального округа уступив Волгоградской области. Там работодатели оказались должны 74,8 миллиона рублей.
При этом в Краснодарском крае этот показатель всего за один месяц увеличился в 2,6 раза и превысил 37,1 миллиона рублей. А в общей сложности российские предприятия оказались должны сотрудникам 1,8 миллиарда рублей, что на 0,3% больше, чем в сентябре. Почти половина этого долга 835,8 миллионов рублей образовалась в течение 2020 года.
Как сообщалось ранее, средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,7% и достигла 34,22 тысячи рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]