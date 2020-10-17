В полтора раза выросли долги по зарплатам в Ростовской области за месяц

При этом в Краснодарском крае этот показатель всего за один месяц увеличился в 2,6 раза и превысил 37,1 миллиона рублей. А в общей сложности российские предприятия оказались должны сотрудникам 1,8 миллиарда рублей, что на 0,3% больше, чем в сентябре. Почти половина этого долга 835,8 миллионов рублей образовалась в течение 2020 года.