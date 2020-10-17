Женщину-консьержа изнасиловали прямо в подъезде в Ростове

Posted 17 октября 2020, 17:42
Published 17 октября 2020, 17:42
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов Ростова по улице Семашко в ночь на пятницу, 16 октября.
По информации правоохранительных органов, 35-летний мужчина зашел в подъезд и угрожая 67-летней женщине-консьержу расправой потребовал от нее, заняться с ним сексом. Испугавшись, пенсионерка выполнила требования злоумышленника.
В настоящее время подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
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