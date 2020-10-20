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Posted 20 октября 2020, 06:37

Published 20 октября 2020, 06:37

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Почти 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

Почти 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

20 октября 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области во время еженедельного мониторинга зарегистрировали более 19,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас на 10 тысяч населения приходятся 46 зараженных. Это на 12,8% выше эпидемического порога. В Ростове за это время к врачам обратились 5,4 тысячи местных жителей. Показатель заболеваемости выше эпидпорога на 16,9%.

Число госпитализированных с ОРВИ выросло на 21%. Из-за этого заболевания полностью закрыты две школы.

В данный момент в регионе проводится прививочная кампания. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

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#Общество#Новости
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