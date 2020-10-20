Почти 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

Posted 20 октября 2020, 06:37
Published 20 октября 2020, 06:37
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
Сейчас на 10 тысяч населения приходятся 46 зараженных. Это на 12,8% выше эпидемического порога. В Ростове за это время к врачам обратились 5,4 тысячи местных жителей. Показатель заболеваемости выше эпидпорога на 16,9%.
Число госпитализированных с ОРВИ выросло на 21%. Из-за этого заболевания полностью закрыты две школы.
В данный момент в регионе проводится прививочная кампания. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.