Власти Ростова опровергли слухи о массовой смерти пациентов в ковидном госпитале

Posted 20 октября 2020, 06:51
Published 20 октября 2020, 06:51
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Одна из ростовчанок написала в соцсети, что в 20-й больнице закончились баллоны с кислородом, необходимые ковидным больным. «В 20 больнице, он же ковидный госпиталь, закончились баллоны с кислородом. Их нет. Больных ахова, а точнее, адова туча, а самого главного препарата, который спасает жизнь не с отложенным таймером, а сейчас, сию секунду — нет», — сказано в сообщении.
По словам ростовчанки, на днях там умерла женщина, которая задохнулась по пути на КТ. Также горожане стали распространять слухи, что в 20-й за одну ночь умерли более 20 пациентов.
Власти факт массовой смерти не подтвердили и предположили, что жители Ростова перепутали кислородные баллоны с кислородными концентраторами. Также власти сообщили, что в ближайшее время получат дополнительный кислород. «Кислородные баллоны и кислородные концентраторы — те, что на фото, — это разные вещи. Сегодня, завтра начинаются дополнительные поставки концентраторов в связи с увеличением больных», — приводит комментарий городского управления здравоохранения 1Rnd.ru.
По имеющейся информации, ожидается поставка 230-ти концентраторов кислорода.
Ранее власти подтвердили, что в Центральной районной больнице Белой Калитвы из-за резкого увеличения пациентов не хватает ряда лекарственных препаратов.
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