Власти Ростова опровергли слухи о массовой смерти пациентов в ковидном госпитале

Одна из ростовчанок написала в соцсети, что в 20-й больнице закончились баллоны с кислородом, необходимые ковидным больным. «В 20 больнице, он же ковидный госпиталь, закончились баллоны с кислородом. Их нет. Больных ахова, а точнее, адова туча, а самого главного препарата, который спасает жизнь не с отложенным таймером, а сейчас, сию секунду — нет», — сказано в сообщении.