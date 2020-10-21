В Ростове спасли упавшую с моста женщину

Posted 21 октября 2020, 20:15
Published 21 октября 2020, 20:15
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Происшествие случилось во вторник, когда ростовчанка сорвалась с моста Сиверса и упала в реку Дон. Один из сотрудников вневедомственной охраны услышал крики и пришел на помощь.
«Женщину вытащили из воды, после чего вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудник, спасший ростовчанку, теперь будет награжден. Ранее появилась информация, что в Ростове за лето утонули три человека.