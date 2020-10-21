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Posted 21 октября 2020, 20:15

Published 21 октября 2020, 20:15

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове спасли упавшую с моста женщину

21 октября 2020, 20:15
В Ростове-на-Дону удалось спасти женщину, которая упала с моста Сиверса, сообщает «УВО Минтранса России».

Происшествие случилось во вторник, когда ростовчанка сорвалась с моста Сиверса и упала в реку Дон. Один из сотрудников вневедомственной охраны услышал крики и пришел на помощь.

«Женщину вытащили из воды, после чего вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудник, спасший ростовчанку, теперь будет награжден. Ранее появилась информация, что в Ростове за лето утонули три человека.

#Общество#Новости
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