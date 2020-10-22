Контрабанду патронов пресекли ростовские таможенники на границе с Украиной

Автомобиль марки Chevrolet Niva, за рулем которого находился гражданин Украины, задержали на таможенном посту в Гуково Ростовской таможни со стороны России. Машину направили на таможенный осмотр при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате проверки выяснилось, что на заднем сидении авто находится прозрачный пакет с патронами. Всего в пакете оказалось 20 патронов с надписью Gualandi Slug 12/70.