Незащищенной от коронавируса осталась граница Ростовской области

Posted 22 октября 2020, 08:25
Published 22 октября 2020, 08:25
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Каждый день через границу проходят примерно две тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, но в пропускных пунктах нет сотрудников Роспотребнадзора, которые проверяли бы их на признаки заболевания.
«У нас в регионе восемь мест пересечения границы. За сентябрь–октябрь границу пересекли 84 550 человек. Там нет представителей Роспотребнадзора», — сообщил Кудряшов и напомнил, что обстановка с коронавирусом в Донбассе тяжелая, и жители республик могут стать источником распространения инфекции в Ростовской области.
Как ответил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев, из-за специфики межгосударственных соглашений в пропускных пунктах нет ни фитосанитарного, ни какого-либо другого контроля.
Губернатор области Василий Голубев заявил, что отсутствие санитарного контроля в пунктах пересечения границы недопустимо и пообещал лично заняться этим вопросом.
Напомним, на 22 октября общее число заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 27840 человек.
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