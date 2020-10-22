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Posted 22 октября 2020, 08:25

Published 22 октября 2020, 08:25

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Незащищенной от коронавируса осталась граница Ростовской области

22 октября 2020, 08:25
Никто не проверяет на коронавирус жителей Донбасса, пересекающих границу с Ростовской областью, заявил глава регионального пограничного управления ФСБ Сергей Кудряшов.

Каждый день через границу проходят примерно две тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, но в пропускных пунктах нет сотрудников Роспотребнадзора, которые проверяли бы их на признаки заболевания.

«У нас в регионе восемь мест пересечения границы. За сентябрь–октябрь границу пересекли 84 550 человек. Там нет представителей Роспотребнадзора», — сообщил Кудряшов и напомнил, что обстановка с коронавирусом в Донбассе тяжелая, и жители республик могут стать источником распространения инфекции в Ростовской области.

Как ответил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев, из-за специфики межгосударственных соглашений в пропускных пунктах нет ни фитосанитарного, ни какого-либо другого контроля.

Губернатор области Василий Голубев заявил, что отсутствие санитарного контроля в пунктах пересечения границы недопустимо и пообещал лично заняться этим вопросом.

Напомним, на 22 октября общее число заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 27840 человек.

#Общество#Новости
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