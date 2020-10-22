Незащищенной от коронавируса осталась граница Ростовской области

«У нас в регионе восемь мест пересечения границы. За сентябрь–октябрь границу пересекли 84 550 человек. Там нет представителей Роспотребнадзора», — сообщил Кудряшов и напомнил, что обстановка с коронавирусом в Донбассе тяжелая, и жители республик могут стать источником распространения инфекции в Ростовской области.