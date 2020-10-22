Три новости без надежды на светлое будущее, которые преподнес ростовчанам четверг

В Ростовской области сообщили о еще одном переполненном ковидном госпитале, правозащитница Катя Гордон заявила о собственном расследовании гибели 13 пациентов в больнице Ростова, а на границе с Украиной планируют установить камеры с искусственным интеллектом. Все самое важное за четверг в обзоре RostovGazeta.

Перегружен, но не критически В четверг, 22 октября, в региональных СМИ появилась информация о перегруженности ковидного госпиталя в Сальске. Однако в городском оперативном штабе отметили, что ситуация в госпитале не критическая. В оперштабе добавили, что похожая ситуация наблюдается сегодня во всех ковидных госпиталях региона, поскольку никто не ожидал такого всплеска заболеваемости. «Но у нас все под котролем. Врачи справляются. Работает телефон «горячей линии», — заявили в администрации города. Госпиталь для больных коронавирусом в Сальске рассчитан на 85 коек, однако сейчас в медучреждении находится больше пациентов. Администрация больницы вынуждена была увеличить число коек в палатах. Гордон в деле Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила о том, что проводит свое расследование причины гибели 13 пациентов с коронавирусом в госпитале на базе больницы № 20 в Ростове-на-Дону. В соцсетях Гордон написала, что разбирается в ситуации и в том, кто пытается скрыть правду. Также журналистка обратилась к подписчикам с просьбой рассказать о том, что реально произошло в ковидном госпитале. «Я лично гарантирую конфиденциальность, если вы боитесь», — пообещала она. Напомним, что в среду, 21 октября, стало известно о массовой гибели пациентов в ковидном госпитале. По информации источника, люди якобы задохнулись из-за перебоев с медицинским кислородом в ИВЛ. Однако власти города эту информацию опровергли, заявив, что больницы своевременно обеспечиваются всем необходимым. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Всевидящие очи На контрольно-пропускных пунктах с Украиной в Ростовской области установят видеокамеры с искусственным интеллектом. Речь идет о двух пунктах пропуска на границе Ростовской области и республик Донбасса. На эти цели из федеральной казны выделено 59,8 миллиона рублей. Согласно документам на портале госзакупок, новые камеры смогут одновременно записывать и показывать данные в видеоархиве. Управление системой видеонаблюдения будет обеспечивать программное обеспечение, которое позволит указывать время, дату записи и номер камеры, а также переключать записи. Материалы по теме Расследование массовой смерти ковидных пациентов в Ростове начала Катя Гордон Ковидный госпиталь Сальска перегружен пациентами с коронавирусной инфекцией