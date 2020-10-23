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Posted 23 октября 2020, 12:06

Published 23 октября 2020, 12:06

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Незаконность передачи рощи СКА в Ростове под парковку признал апелляционный суд

23 октября 2020, 12:06
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы предпринимателя Кристьяна Попеску, который настаивал на передачи учстка в роще СКА в Ростове под строительство парковки, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Таким образом, апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая признала передачу части рощи СКА под строительство парковки незаконной. Суд вынес решение по апелляции в пятницу, 23 октября.

Информацию прокомментировала общественная организация «Городской патруль». «Иначе и быть не могло. Роще жить. У нас победа», — говорится в сообщении общественников в соцсети.

Как сообщалось ранее, в августе Арбитражный суд Ростовской области признал договор аренды участка в роще СКА ничтожным, поскольку он нарушает запрет российского правительства на сдачу в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а также Генплан Ростова-на-Дону.

В 2019 году году предприниматель из Миллерово Кристьян Попеску взял в аренду 1,8 гектара земли в роще СКА у Росимущества. Срок аренды — восемь лет, в год он должен платить по договору 2,3 миллиона рублей. На этом участке предприниматель собирается построить автостоянку.

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