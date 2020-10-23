Незаконность передачи рощи СКА в Ростове под парковку признал апелляционный суд

Posted 23 октября 2020, 12:06
Published 23 октября 2020, 12:06
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Таким образом, апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая признала передачу части рощи СКА под строительство парковки незаконной. Суд вынес решение по апелляции в пятницу, 23 октября.
Информацию прокомментировала общественная организация «Городской патруль». «Иначе и быть не могло. Роще жить. У нас победа», — говорится в сообщении общественников в соцсети.
Как сообщалось ранее, в августе Арбитражный суд Ростовской области признал договор аренды участка в роще СКА ничтожным, поскольку он нарушает запрет российского правительства на сдачу в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а также Генплан Ростова-на-Дону.
В 2019 году году предприниматель из Миллерово Кристьян Попеску взял в аренду 1,8 гектара земли в роще СКА у Росимущества. Срок аренды — восемь лет, в год он должен платить по договору 2,3 миллиона рублей. На этом участке предприниматель собирается построить автостоянку.