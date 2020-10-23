Незаконность передачи рощи СКА в Ростове под парковку признал апелляционный суд

В 2019 году году предприниматель из Миллерово Кристьян Попеску взял в аренду 1,8 гектара земли в роще СКА у Росимущества. Срок аренды — восемь лет, в год он должен платить по договору 2,3 миллиона рублей. На этом участке предприниматель собирается построить автостоянку.