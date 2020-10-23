В парке Собино ликвидировали огромную свалку

Posted 23 октября 2020, 18:14
Published 23 октября 2020, 18:14
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Напомним, что свалка огромных размеров, образовавшаяся после работ по благоустройству парка Собино, вызывала недовольство граждан. Прогуливаясь по парку, людям приходилось пробираться через горы камней, валяющихся деревьев и бетонных блоков. Ростовчане подозревали, что благоустройство парка на этом завершено.
Тем не менее, сегодня весь мусор в парке Собино ликвидирован. Об этом сообщили RostovGazeta в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.
Напомним, что после реконструкции, парк Собино превратится в место отдыха и тишины, комфортное для прогулок с семьей и занятий спортом.
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