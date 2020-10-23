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Posted 23 октября 2020, 18:14

Published 23 октября 2020, 18:14

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

В парке Собино ликвидировали огромную свалку

23 октября 2020, 18:14
Сюжет
Эксклюзив
Сегодня весь мусор, образовавшийся от работ по благоустройству парка, ликвидирован, сообщили RostovGazeta в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону

Напомним, что свалка огромных размеров, образовавшаяся после работ по благоустройству парка Собино, вызывала недовольство граждан. Прогуливаясь по парку, людям приходилось пробираться через горы камней, валяющихся деревьев и бетонных блоков. Ростовчане подозревали, что благоустройство парка на этом завершено.

Тем не менее, сегодня весь мусор в парке Собино ликвидирован. Об этом сообщили RostovGazeta в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.

Напомним, что после реконструкции, парк Собино превратится в место отдыха и тишины, комфортное для прогулок с семьей и занятий спортом.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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