В Ростовской области осудили женщину, которая облила кислотой соперницу

Posted 24 октября 2020, 20:15
Published 24 октября 2020, 20:15
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Напомним, что 35-летняя жительница Батайска предположила, что у ее мужа есть любовница и плеснула кислотой предполагаемой сопернице в лицо. После этого она ударила ножом пострадавшую.
По данному факту возбудили уголовное дело, нападавшую удалось задержать. Позже стало известно, что потерпевшую выписали из медицинского учреждения.
«Обвиняемую приговорили к двум годам заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима», — сообщили в суде.
Решение суда не вступило в законную силу.
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