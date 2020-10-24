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Posted 24 октября 2020, 20:15

Published 24 октября 2020, 20:15

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

В Ростовской области осудили женщину, которая облила кислотой соперницу

24 октября 2020, 20:15
В Ростовской области вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая облила кислотой девушку, сообщили RostovGazeta в суде.

Напомним, что 35-летняя жительница Батайска предположила, что у ее мужа есть любовница и плеснула кислотой предполагаемой сопернице в лицо. После этого она ударила ножом пострадавшую.

По данному факту возбудили уголовное дело, нападавшую удалось задержать. Позже стало известно, что потерпевшую выписали из медицинского учреждения.

«Обвиняемую приговорили к двум годам заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.

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